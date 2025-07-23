Fatsa'da sahil yolu nefes aldı

Hakan Yıldız - ORDU / YENİÇAĞ



Göreve gelir gelmez sahada aktif bir duruş sergileyen Müdür Garip, trafikteki tıkanıklığa neden olan sağ şerit işgaline son vererek şehirde adeta nefes aldırdı.

Özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası olan sahil yolunda, sağ şeridin otopark gibi kullanılması hem trafik akışını durma noktasına getiriyor hem de kazalara davetiye çıkarıyordu. Ancak bu düzensizlik artık tarihe karıştı.

Yapılan titiz denetimler ve vatandaş bilgilendirmeleri sayesinde, yıllardır göz ardı edilen bu sorun hızlıca çözüme kavuştu. Artık Fatsa sahil yolunda trafik akıcı, sürücüler huzurlu, yayalar ise çok daha güvenli bir ortamda hareket ediyor.

Fatsalılar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Garip’in bu duyarlı ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor. Kısa sürede kent trafiğine olumlu yönde büyük bir etki yaratan bu adım, örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.





