Ali Yazan/Ordu/ Yeniçağ

Ordu’nun Fatsa ilçesi, tarihi ve kültürel zenginliklerini korumak için kapsamlı projeler hayata geçiriyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin köklü geçmişini gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

“Fatsa, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir hazine. Bu mirası korumak görevimiz,” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları iş birliğiyle yürütülen projeler arasında Cıngırt Antik Yerleşim Yeri ile Aziz Konstantin ve Helena Manastırı kazıları, Bolaman Haznedaroğlu Konağı’nın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi, Taşlıca Asma Köprü, Duayeri Tarihi Camii ve Yenipazar Gölbaşı Camii restorasyonları yer alıyor.

Çalışmalar, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı ve tarihini canlandırmayı amaçlıyor. Kibar, bu projelerin Fatsa’nın kimliğini güçlendireceğini ve bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı. Yerel halk da projelerden memnuniyet duyarak, Fatsa’nın Karadeniz’in kültür merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade ediyor.