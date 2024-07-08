Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı

Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağışın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 1

Sağanak yağış, aralıklarla devam ederken, şiddetini artırarak ilçenin bazı yollarında ve caddelerinde su birikintilerine neden oldu.

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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 2

Yağış, iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su altında bırakırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da trafik akışını olumsuz etkiledi.

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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 3

Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı tahliye çalışmalarını yürütüyor

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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 4

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, akşama kadar sürecek yağışlara karşı vatandaşları uyardı ve ekiplerin sorunlu bölgelerde aktif olarak çalıştığını bildirdi.

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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 5
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 6
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 7
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 8
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 9
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 10
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 11
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 12
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 13
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 14
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 15
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 16
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Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı 17
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