Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı

Sağanak yağış, aralıklarla devam ederken, şiddetini artırarak ilçenin bazı yollarında ve caddelerinde su birikintilerine neden oldu.
Yağış, iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su altında bırakırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da trafik akışını olumsuz etkiledi.
Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı tahliye çalışmalarını yürütüyor
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, akşama kadar sürecek yağışlara karşı vatandaşları uyardı ve ekiplerin sorunlu bölgelerde aktif olarak çalıştığını bildirdi.