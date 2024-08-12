Faturalarını bankacılık üzerinden ödeyenler dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Faturalarını bankacılık üzerinden ödeyenler dikkat

Son dönemde bankaların otomatik ödeme talimatları için uyguladığı faiz oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Eskiden 2 TL olan hizmet bedeli, yeni düzenlemelerle birlikte 2.5 TL seviyelerine yükseldi. Bankalar arasında değişiklik gösteren bu artış, yüzde 2.49 ile 4.42 arasında değişen oranlarda gerçekleşti.

Vatandaşlar, cep telefonlarına gelen bilgilendirme mesajları aracılığıyla artışlardan haberdar oldular. Otomatik ödeme talimatı vermeye devam eden kişiler, bu yeni oranlar nedeniyle ek mali yüklerle karşı karşıya kalacaklar.

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Bu durum, özellikle zaten yüksek gelen faturalarla boğuşan tüketiciler için ek bir maliyet oluşturacak.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, bankaların komisyon gelirlerinde bu yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 158 oranında büyük bir artış kaydedildi. Bankalar, bu yeni düzenlemeleri SMS ve internet siteleri üzerinden vatandaşlara duyurdular.

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FATURALAR İÇİN EK ÜCRETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Örneğin, 1000 TL'lik bir fatura için ödenmesi gereken ek ücret, vergiler hariç en düşük 24.9 TL, en yüksek ise 44.2 TL arasında değişiyor. Vergiler dahil edildiğinde ise 953 TL'lik bir fatura için 42.31 TL, 118 TL'lik bir fatura için ise 5.23 TL işlem faizi hesaplanıyor. Bu ek maliyetler, tüketicilerin bütçelerini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Günden güne her kalame gelen zamlarla birlikte tutarlarda da yeni artışların yolda olacağı belirtiliyor.

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