Faturalarını bankalar üzerinden ödeyenler dikkat! Ek ücretlere büyük zam yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Faturalarını bankalar üzerinden ödeyenler dikkat! Ek ücretlere büyük zam yapıldı

Türkiye'deki bankalar, kredi kartları için otomatik ödeme talimatı veren müşterilere uygulanan faiz oranlarında bir artışa gitti.

Bankalar, kredi kartıyla yapılan otomatik ödeme talimatları için uyguladıkları faiz oranlarında artışa gitti. Farklı bankalarda değişkenlik göstermekle birlikte, otomatik ödeme talimatlarındaki faiz oranları yüzde 2.49'dan başlayarak yüzde 4.42'ye kadar çıktı.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı rapora göre, bankaların komisyon gelirleri bu yılın ocak ayında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 158'lik bir artış sergiledi.

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BANKALARIN FAİZ ORANLARI ARTTI

Bankalar yeni düzenlemeleri kredi kartı kullanıcılarına açıkladı. Banka banka kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı faizleri arttı.

ZİRAAT BANKASI:

  • 0-1000 TL arası: Ücret alınmıyor.
  • 1001-4999 TL arası: yüzde 2.49 faiz.
  • 5000 TL ve üzeri: yüzde 3.66 faiz.

HALKBANK:

  • Fatura tutarı fark etmeksizin: yüzde 4.42 faiz.

VAKIFBANK:

  • 100 TL'ye kadar: 1.5 TL işlem ücreti.
  • 100 TL üzeri: yüzde 2.49 işlem ücreti.

İŞ BANKASI:

  • 0-500 TL arası: Ücretsiz.
  • 500 TL ve üzeri: yüzde 4.42 faiz.

GARANTİ BANKASI:

  • Fatura tutarı fark etmeksizin: yüzde 3.66 faiz.

YAPI KREDİ:

  • 0-75 TL arası: 2 TL işlem ücreti.
  • 75 TL ve üzeri: 2.5 TL işlem ücreti.

AKBANK:

  • İnternetten fatura ödeme ücreti: 1 TL.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB):

  • Asgari tutar: 1 TL.
  • Asgari oran: yüzde 3.
  • Azami tutar: 1 TL.
  • Azami oran: yüzde 3.

ING TÜRKİYE:

  • 100 TL'ye kadar manuel ödeme: 1.15 TL.
  • 100 TL ve üzeri: yüzde 1.5 işlem ücreti.

FİBABANKA:

  • 0-150 TL arası: 5 TL işlem ücreti.
  • 150 TL ve üzeri: yüzde 3.5 işlem ücreti.

ODEABANK:

  • 100 TL'ye kadar: 1.25 TL işlem ücreti.
  • 100 TL üzeri: %1.5 komisyon.

ŞEKERBANK:

  • Asgari: 0 TL.
  • Azami: 2.86 TL.

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