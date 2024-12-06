Faturası yüksek gelenler için altın öneriler! Elektrikte pazarlık dönemi başlıyor

Yeni tarifedeki fiyatlar nedeniyle faturası yükselecek olan mesken ve ticarethane aboneleri, fatura yükünü azaltmak için tıpkı GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayarak uygun tarifeye geçebilecekler. Peki bu nasıl olacak? Faturayı düşürmek için başka hangi yollar izlenmeli? Tüm bunları Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt yanıtladı İşte milyonlarca aboneyi ilgilendiren ayrıntılar..

MESKEN

YÜZDE 5-10 ORANINDA TASARRUF

Mevcut durumda meskenlerde elektrik tarifesi nedir?

Mesken tarifelerinde şu anda 2 kademeli bir tarife uygulanıyor. Günlük 8 kilovatsaat altı tüketimlerde kilovatsaat başına tüm vergiler dahil 2.26 lira, 8 kilovatsaat üstü tüketimlere 3.29 lira fiyat uygulanıyor.

Enerji tedarik şirketiyle sözleşme imzalayan mesken abonesi elektriği ne kadar ucuza kullanabilir?

Şubat 2025 sonrasında bir mesken abonesinin faturası ortalama 1.000 liranın üstündeyse, kilovatsaat başına fiyat vergiler dahil 5 liranın üzerinde oluşabilecek. Yani çok tüketenlerin faturası 2 katına çıkabilecek. Mesken abonesi, bu artıştan kaçınmak için bir enerji tedarik şirketi ile sözleşme imzalayabilir. Ancak fiyatlama yapısından ötürü faturasında oluşacak artışın önüne geçemez, bu artışı makul bir ölçüde tutup kontrol altına alabilir. Ayrıca yoğun elektrik tüketeceği işlerini elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde yaparak tasarruf edebilir. Bu durumda oluşacak artıştan yüzde 5-10 tasarruf edebilir.

İKİ-ÜÇ ŞİRKETTEN TEKLİF ALIN

Şu anda kaç tane elektrik tedarik şirketi var?

Elektrik tedariği için EPDK tarafından lisanslama yapılıyor ve bu lisansa sahip 200’ün üstünde şirket var. Ancak abone şirketini seçerken sektördeki sürekliliğine, geri dönüş kalitesine, piyasadaki ismine son derece dikkat etmeli.

Elektrik tedarik şirketini değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Aslında tedarik şirketi değiştirme prosedürü oldukça kolay. Çalışmak istediğiniz firmaya güncel bir fatura örneğinizi paylaştıktan sonra sözleşmeyi imzalayıp talep edilen belgeleri teslim ettikten sonra, ilgili güvence bedelini yatırmanız yeterli oluyor. Enerji anlaşması yapmadan önce en az iki üç şirketten teklif alınmasını öneriyorum.

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK CİHAZ KULLANIMI VE BAKIM ÖNEMLİ

Düşük elektrik tüketimi için vatandaşlara neler tavsiye edersiniz?

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Gerçekten çok temel ve basit görülebilecek bazı tasarruf tedbirleri sanılandan daha etkili oluyor. Kullanılmayan elektrikli cihazları, aydınlatma ve ısıtma ekipmanlarını kapatmak çok basit gelse de gerçekten etkili. Öte yandan en dikkat edilmesi gereken elbette enerji çeken cihazların kalitesi. Bu noktada enerji verimliliği günden güne daha büyük önem arz eder hale geliyor. Verimliliği yüksek cihazları kullanmak son noktada fatura tutarında ciddi etkiler yaratabilir. Yine bakım gerektiren cihazların bakımlarını yaptırmak da tasarruf etmenizi sağlar. Aslında bu bir alışkanlık, bir kültür meselesi. Bazı alışkanlıklar okul öncesinde edinildiğinde bu saydıklarımızın hiçbiri külfet olmuyor. Bir odadan çıkarken eliniz otomatikman elektrik anahtarına gidiyor.

Evlerde en çok enerji tüketen cihazlar neler?

Elektrik tüketimi en yüksek olan cihazlar, ani ısıtma ve soğutma yapan cihazlardır. Su ısıtıcıları, kahve makineleri, fön makineleri, klimalar ve elektrikli sobalar gibi cihazlar, ani hava değişim gücünden ötürü yüksek miktarda enerji çekerler. Eğer genel bir tasarruf tedbiri arıyorsak bu cihazların kullanımını olabildiğince düşük seviye tutmak şarttır.

TİCARETHANE

DEĞİŞKEN MALİYET YAPISI TAKİP EDİLMELİ

Düşük elektrik tüketimi için ticarethane abonelerine neler tavsiye edersiniz?

Yeni mevzuat ile düşük tüketimli ticarethane grubu, düşük ve sabit tarife avantajını kaybedecek. Ancak mevcut tarifeleri de mesken tarifelerine göre daha yüksek olduğu için mesken aboneleri kadar sert bir artış yaşamayacaklar. Yine de elektrik faturalarını bir gider olarak takip etmek, değişken maliyet yapısından ötürü eskisinden güç olacak. Düşük tüketimli ticarethane tarifeleri bu noktada elde edecekler maddi avantajdan da öte, bir destek, bir danışmanlık, bir bilgi alma kanalı olarak elektrik tedarik şirketlerini kullanmalı. Doğru tedarikçi ile anlaşanlar buradaki fiyat avantajını lehlerine çevirebilir.

BÖYLE DÖNEMLERDE DİKKATLİ KULLANIM ARTIYOR

Tedarik şirketiyle sözleşme imzalayan bir abone aylık faturasını örneğin kaç lira düşürebilir?

Örneğin; 10 bin liralık bir faturanın neredeyse yarısı vergi ve sabit ödemeleri kapsar. Bir tedarik şirketi ancak öteki yarısına denk gelen enerji bedeli üzerinden bir avantaj yaratabilir. Burada fiyatlama modelinin aylık değişken olmasından ötürü sabit bir indirim vaat etmek hatalı olur. Ancak yıl geneline bakıldığında enerji bedeli üzerinden yüzde 5-6 civarında tasarruflar elde etmek mümkündür. Bu tür dönemlerde insanlar sarfiyatta daha dikkatli oluyorlar ve sadece tüketimlerine dikkat ederek ve doğru zamanda tüketerek yüzde 5 civarında da ayrıca tasarruf edebiliyorlar.

SABAHA DOĞRU FİYAT DİPLERDE

Elektriğin en ucuz kullanıldığı saatler hangileri?

Elektrik fiyatları genel bir arz/talep dengesine dayanır. Eğer talebin düşük olduğuna inanıyorsanız o saatlerde fiyat da ucuz demektir. Örneğin standart bir gün içinde fiyatın en düşük olduğu saatler sabaha karşı saatlerdir. Bununla beraber fabrikaların çalışmadığı, tatil günleri, pazar günleri, bayram gibi uzun tatillerde genel talebin azaldığı, buna bağlı olarak fiyatlarında düştüğü tarih ve saatlerdir. Aboneler, yüksek elektrik tüketme ihtimali olan işlemlerini pazar günlerine ya da gece saat 01:00 ile 06:00 arasındaki saatlere bıraksınlar.

2.26 LİRA

Az elektrik tüketenlerin kilovatsaat başına ödediği en düşük tutar.

5 LİRA

Yüksek elektrik tüketimi olanların 1 Şubat’tan sonra kilovatsaat başına ödeyeceği yaklaşık tutar.