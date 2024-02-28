Faturasında adı soyadı yazan emeklilere 5 bin TL ödenecek. Yarın son gün

Fatura ödemelerinde adı soyadı yazan emeklilere müjdeli haber geldi! Bir banka tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 5 bin TL’ye kadar para iadesi verilecek.

Nakit destek paketlerini yakından takip eden emeklilere yönelik açıklaması yapıldı. Yarın süre doluyor, süre dolmadan başvuru yapan emeklilere, ödemiş oldukları faturalar üzerinden 5 bin TL’ye kadar para iadesi alma fırsatı sunuluyor.

ING Bank, emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 15 bin liraya kadar promosyon ödeyeceğini ilan etti.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanyadan, 29 Şubat 2024 (Yarın son gün) tarihine kadar bankadan ilk kez emekli maaşı alacak ve nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri faydalanabilir.

Emeklilerin otomatik fatura talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları gerekmektedir.

Vadesiz hesaptan tanımlı ilk beş Otomatik Fatura Talimatı için toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon ödeneceği belirtiliyor. Üst sınır 5 fatura ile sınırlandırılmıştır; 5’ten fazla otomatik ödeme talimatı verilse de ödenecek üst sınır 5 bin TL olarak belirlenmiştir.

Emekliler, ING Bank’ın promosyon tutarı olarak toplamda 15 bin TL ödeme yapacağı bu kampanyadan 29 Şubat 2024 tarihine kadar (Yarın son gün) başvuru yapabilirler. Yüksek promosyon avantajıyla emekliler, bu fırsatı kaçırmamak adına kampanyaya katılım sağlayabilirler.