Faturasında adı soyadı yazan emeklilere 5 bin TL ödenecek. Yarın son gün

Kaynak: Halk TV
Faturasında adı soyadı yazan emeklilere 5 bin TL ödenecek. Yarın son gün
Faturasında adı soyadı yazan emeklilere sevindirici haber geldi. Bir banka tarafından duyurulan kampanyada, 5 bin lira para iadesi verilecek.

Fatura ödemelerinde adı soyadı yazan emeklilere müjdeli haber geldi! Bir banka tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 5 bin TL’ye kadar para iadesi verilecek.

Nakit destek paketlerini yakından takip eden emeklilere yönelik açıklaması yapıldı. Yarın süre doluyor, süre dolmadan başvuru yapan emeklilere, ödemiş oldukları faturalar üzerinden 5 bin TL’ye kadar para iadesi alma fırsatı sunuluyor.

ING Bank, emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 15 bin liraya kadar promosyon ödeyeceğini ilan etti.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanyadan, 29 Şubat 2024 (Yarın son gün) tarihine kadar bankadan ilk kez emekli maaşı alacak ve nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri faydalanabilir.

Emeklilerin otomatik fatura talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları gerekmektedir.

Vadesiz hesaptan tanımlı ilk beş Otomatik Fatura Talimatı için toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon ödeneceği belirtiliyor. Üst sınır 5 fatura ile sınırlandırılmıştır; 5’ten fazla otomatik ödeme talimatı verilse de ödenecek üst sınır 5 bin TL olarak belirlenmiştir.

Emekliler, ING Bank’ın promosyon tutarı olarak toplamda 15 bin TL ödeme yapacağı bu kampanyadan 29 Şubat 2024 tarihine kadar (Yarın son gün) başvuru yapabilirler. Yüksek promosyon avantajıyla emekliler, bu fırsatı kaçırmamak adına kampanyaya katılım sağlayabilirler.

20.jpg

4.jpg

İlgili Haberler
Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin tamamına bedava olacak. Türkiye'nin 81 ilinde geçerli
Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesine artış gelecek mi? AKP kulislerinden sızdı
Emekli maaşı hesaplarken dikkat. Sakın bu hatayı yapmayın
Bu sefer emeklilerden AKP’ye kötü haber. Seçim öncesi iktidara şok
Son Haberler
Nevzat Çiçek seçimde büyük sürpriz yaşanacak 9 ili canlı yayında açıkladı. Seçimin kaderini belirleyecek partiyi duyurdu Gündem
Nevzat Çiçek seçimde büyük sürpriz yaşanacak 9 ili canlı yayında açıkladı. Seçimin kaderini belirleyecek partiyi duyurdu
Hepsiburada üst yönetime önemli atama Ekonomi
Hepsiburada üst yönetime önemli atama
Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Dövizde flaş yasak kalktı. Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Yerlikaya duyurdu. 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu. 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen yakalandı
Semih Kılıçsoy yolcudur abbas bağlasan durmaz! İngilizler geliyor Spor
Semih Kılıçsoy yolcudur abbas bağlasan durmaz! İngilizler geliyor
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?
FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı Gündem
FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı