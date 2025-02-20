Faturayı ödeyemeyen Denizlispor’un doğalgazı kesildi

Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra içine girdiği ekonomik ve idari sıkıntıları aşamayıp 3'üncü Lig'e gerileyen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine gelen Denizlispor, çifte şokla sarsıldı. Denizli'nin doğalgaz dağıtım şirketi, yeşil-siyahlı kulübün Haluk Ulusoy Tesisleri'nin aboneliğine ait 1 milyon 961 bin 160 TL tutarında vadesi geçmiş borç nedeniyle gaz akışını kesti.

Denizlispor'un 3.5 senedir açılamayan transfer yasağı yüzünden altyapı oyuncularından oluşan kadrosu kışın en soğuk zamanında tesislerin ısıtmasından mahrum kaldı. Kulübe doğalgaz şirketi tarafından 17 Şubat Pazartesi günü düne kadar borç ödenmezse gazın kesileceği bildirilmişti. Denizlispor sosyal medya hesaplarından pazartesi günü gönderilen borç ödenmezse tesislerin doğal gaz akışının kesileceği bildirisini, "Yorumsuz" notuyla paylaşmıştı.

ESKİ ANTRENÖRDEN HACİZ

Denizlispor'da geçmiş dönemlerde görev alan bir atletik performans antrenörünün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe haciz gönderdiği öğrenildi. Alacaklının hukuki temsilcisi ile birlikte haciz memurları Denizlispor’un Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek takımın salon çalışmalarında kullandığı spor aletlerini haczetmek istediği ileri sürüldü. Denizlispor'da bu sezon görev alan üçüncü başkan olarak geçen ay yönetimi devralan Erhan Ergil ise kulübün sıkıntılı sürecindeki haciz girişimine tepki gösterdi.

DENİZLİSPOR YAŞATMA DERNEĞİ KURULDU

Ligde her geçen hafta amatöre düşmeye bir adım daha yaklaşan Denizlispor'a destek olmak için Denizlispor Yaşatma Derneği kuruldu. Geçtiğimiz haftalarda da yardım kampanyası başlatan Denizlispor yönetimi, taraftarın öncülüğünde kurulan derneği, "Denizlispor’u yaşatmak ve geleceğe taşımak adına taraftarlarımızın öncülüğünde kurulan dernek faaliyetlerine başlamıştır. Bağışlar için IBAN hesaplarımız sizlerle paylaşılmıştır. Yurt dışında yaşayan taraftarlarımız için Euro ve USD hesapları da açılmış olup, herkesin destek olabileceği bir sistem oluşturulmuştur. Denizlispor için omuz omuza, el ele! Birlikte başaracağız!" mesajıyla duyurdu. Yaşadığı mali sıkıntıların yanı sıra eski yabancı futbolcularına olan borcu nedeniyle FIFA kıskacında olan Denizlispor'un 6 puanı eski oyunculardan Tiago Lopes'e olan borç yüzünden bu sezon silinince yeşil-siyahlı takım grubunda düşme hattında son sıraya gerilemişti.