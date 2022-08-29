﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya kötü başladıklarını belirten deneyimli başantrenör, "Jokic'i bir türlü durduramadık. Bu, bizi moral olarak aşağıya itti. Bir türlü pozisyon yaratamadık. İkinci yarıda ise Sertaç ve Alperen'i, savunmamızı sertleştirmek için beraber kullandık. Micic'e baskı yaparak oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Sert ve hızlı hücumlarla maça ortak olduk." ifadelerini kullandı.

İŞTE FLAŞ AÇIKLAMALAR:

Faul bile çalmadılar!

Amerikan futbolu gibiydi!

Topu potaya attırmadılar!

Saçma sapan teknik fauller!

Ergin Ataman: "Son 3 dakika hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum. Bu, Türk Milli Takımı'na karşı büyük bir saygısızlık."