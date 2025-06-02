Favorit'e modern dokunuş: Skoda'dan yeni çağ için 'minimalist' elektrikli yorumu

Tasarımcı Ljudmil Slavov'un imzasını taşıyan proje, orijinal Bertone çizgilerini markanın yeni 'Modern Solid' tasarım diliyle harmanlarken, minimalist bir yaklaşım benimsiyor.

Çek otomobil üreticisi Skoda, bir döneme damgasını vuran Favorit modelini, markanın yeni "Modern Solid" tasarım diliyle orijinal Bertone imzalı çizgileri birleştirerek modern bir elektrikli otomobil olarak yeniden hayal etti.

Tasarımcı Ljudmil Slavov tarafından yaklaşık 120 saatlik kişisel zaman harcanarak geliştirilen bu proje, yeni Renault 5 gibi bariz retro unsurlara yaslanmadan, 1987 model hatchback'in özgün ruhunu korumayı amaçlıyor.

TASARIM FELSEFESİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ

Slavov, projeyle ilgili olarak, “Günümüzde çeşitli SUV'lerin popüler olduğu bir dönemde orijinal fikri güncellemek istedim" dedi ve ekledi: “Daha yüksek bir gövde yapısı, bataryanın zemine daha iyi yerleştirilmesine olanak tanıyor."

Tasarımcı, Skoda'nın yeni Elroq ve Enyaq modellerinde görülen parlak siyah "Tech Deck" ön yüz gibi "Modern Solid" tasarım dilinin en belirgin özelliklerini bu konseptte kullanmaktan kaçındı. Bunun yerine, Favorit'in "zaten minimalist" olan özelliklerini "geliştirmek ve yükseltmek" istediğini ve bunun "çok zorlu" bir süreç olduğunu belirtti.

Slavov, tasarım sürecini şu sözlerle anlattı: “Birçok versiyon çizdim, ideal ızgara ve far şeklini aradım, farklı perspektifler denedim ve meslektaşlarımla çok fazla fikir alışverişinde bulundum."

DIŞ TASARIMDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Orijinal Favorit'e yapılan en net göndermeler arasında, LED gündüz farları ve ana farları gizleyen kapaklardan oluşan ön ve arka farların şekli bulunuyor. Ayrıca, ön ve arkadaki Skoda yazılarında yer alan "caron" (şapka) vurguları da aydınlatmalı olarak tasarlanmış.

Jant içlerinin basit şekli ise, Skoda tasarımcılarının tekerleklerin bir projenin odak noktası olmadığı durumlarda kullandığı yer tutuculara bir gönderme niteliğinde.

İÇ MEKANDA NOSTALJİK İZLER

İç mekana ait detaylı görseller paylaşılmamış olsa da, koltuk başlıklarının orijinal Favorit'teki ortası açık tasarıma atıfta bulunduğu görülüyor. Kahverengi deri döşemeler ise 1980'lerin sonundaki moda akımlarına bir saygı duruşu niteliğinde.