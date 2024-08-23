Fay hattı üzerine yeniden hastane yapıyorlar. Depremde yıkılmış, ilk olarak Yeniçağ duyurmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fay hattı üzerine yeniden hastane yapıyorlar. Depremde yıkılmış, ilk olarak Yeniçağ duyurmuştu

2012 yılında Kahramanmaraş’ta yapılan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin fay hattı üzerine yapılması sonrasında depremde yıkılan hastanenin yerinde yine aynı fay hattı üzerinde hastane inşa edildiği ortaya çıktı. Söz konusu skandalı ilk olarak Yeniçağ duyurmuştu.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, Necip Fazıl Hastanesi fay hattı üzerine 2012 yılında inşa edildiğinden dolayı yıkılmıştı. Söz konusu iş bilmezliği Yeniçağ Gazetesinden Fatih Ergin 2019 yılında “Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!” başlıklı haberi ile duyurmuştu.

Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!

BATAKLIK ALANA İNŞA EDİLMİŞTİ

Söz konusu 400 yataklı hastane için, Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise, bataklık bir alana olduğunu ifade etmişti.

6 Şubat depreminde yıkılan hastane için bizzat deprem bilimciler ve yer bilimciler gayrıresmi açıklamalarda bulunmuş ancak yapılan uyarılar dikkate alınmamıştı.

ekran-goruntusu-2024-08-23-110532.png

YİNE AYNI FAY HATTI ÜZERİNE HASTANE

Fay hattına sadece 100 metre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda balçık zemin üzerindeki hastane depremde yıkıldı. Sözcü’den Başak Kaya’nın son haberine göre ise depremde yıkılan hastane yerinde, hatalardan ders çıkarılmadı ve yeniden bir hastane inşa edilmeye başlandı.

TEPKİ YAĞIYOR

2019 yılında ilk olarak Yeniçağ’ın duyurduğu skandal olaydan ders çıkarılmadı. Önlem alınmadığı için Necip Fazıl Şehir Hastanesi 6 Şubat depreminde yıkıldı. Ortaya çıkan son flaş bilgiye göre aynı fay hattı üzerinde yine hastane inşa ediliyor. Gelişmeyi gören vatandaşlardan söz konusu durum için tepki yağıyor.

İlgili Haberler
Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı Yerel Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi Ekonomi
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi Yerel Haberler
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi Gündem
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu Yaşam
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü Yerel Haberler
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim Gündem
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim