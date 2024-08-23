Fay hattı üzerine yeniden hastane yapıyorlar. Depremde yıkılmış, ilk olarak Yeniçağ duyurmuştu

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, Necip Fazıl Hastanesi fay hattı üzerine 2012 yılında inşa edildiğinden dolayı yıkılmıştı. Söz konusu iş bilmezliği Yeniçağ Gazetesinden Fatih Ergin 2019 yılında “Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!” başlıklı haberi ile duyurmuştu.

Fay hattı üzerinde şehir hastanesi!

BATAKLIK ALANA İNŞA EDİLMİŞTİ

Söz konusu 400 yataklı hastane için, Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise, bataklık bir alana olduğunu ifade etmişti.

6 Şubat depreminde yıkılan hastane için bizzat deprem bilimciler ve yer bilimciler gayrıresmi açıklamalarda bulunmuş ancak yapılan uyarılar dikkate alınmamıştı.

YİNE AYNI FAY HATTI ÜZERİNE HASTANE

Fay hattına sadece 100 metre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda balçık zemin üzerindeki hastane depremde yıkıldı. Sözcü’den Başak Kaya’nın son haberine göre ise depremde yıkılan hastane yerinde, hatalardan ders çıkarılmadı ve yeniden bir hastane inşa edilmeye başlandı.

TEPKİ YAĞIYOR

2019 yılında ilk olarak Yeniçağ’ın duyurduğu skandal olaydan ders çıkarılmadı. Önlem alınmadığı için Necip Fazıl Şehir Hastanesi 6 Şubat depreminde yıkıldı. Ortaya çıkan son flaş bilgiye göre aynı fay hattı üzerinde yine hastane inşa ediliyor. Gelişmeyi gören vatandaşlardan söz konusu durum için tepki yağıyor.