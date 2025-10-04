Faydaları saymakla bitmiyor: Sadece yarım avuçla cinsel sağlıktan damar genişlemesine kadar 8 güçlü etki!

Uzm. Dr. Cihangir Ertekin, YouTube kanalında yaptığı yayında kabak çekirdeğinin sekiz temel faydasını kamuoyuyla paylaştı. Her akşam düzenli olarak yarım avuç çiğ kabak çekirdeği tükettiğini belirten Ertekin, bu besinin özellikle iyi huylu prostat büyümesi şikayetlerine karşı etkili olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Cihangir Ertekin

Kabak çekirdeğinin zengin magnezyum ve çinko içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp, böbrek, bağırsak ve kemik sağlığını desteklediğini ifade eden Ertekin, E vitamini sayesinde cinsel sağlığa da katkı sağladığını belirtti. Omega 3, 6 ve 9 yağ asitleriyle karaciğer yağlanmasını azaltan ve kolesterolü dengeleyen kabak çekirdeği, kalp damar sağlığına da olumlu etki ediyor.

Triptofan amino asidi sayesinde serotonin ve melatonin üretimini artırarak uyku kalitesini iyileştirdiğini vurgulayan Ertekin, nitrik oksit içeriğiyle damar genişlemesini desteklediğini ve pıhtılaşma riskini azalttığını söyledi. Ayrıca ödem atılımını kolaylaştıran ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan kabak çekirdeğinin, diyabet hastaları için de faydalı olduğunu belirtti.