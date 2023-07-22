Faytondan kurtuldu şampiyon oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faytonları kaldırmasıyla sahiplendirilen Ada isimli at, şampiyon olarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Faytondan kurtuldu şampiyon oldu

Ada isimli at, kısa bir süre öncesine kadar İstanbul'un Adalar semtinde fayton çekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faytonları kaldırmasıyla bu mağduriyetten kurtuldu.

Aynı proje kapsamında sahiplendirilen Ada, şimdi, atlı dayanıklılık yarışmalarına katılan bir şampiyon.

2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplendirdiği atın artık yeni bir hayatı var.

Ada, Atla Dayanıklılık Sporu'nda elde ettiği 100 kilometrelik derecesiyle yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

At Binicisi İsmail Çetinkaya, Ada isimli atı şu şekilde anlatıyor; "Aramızda bir bağ oluştu. Üstüne bindiğim zaman 'acaba morali bozuk mu?' ya da 'bir yeri ağrıyor mu?' hissedebiliyorum. Arap atları ile yaşaması zaten bir mucize" dedi.

Ada, düzenlenecek Balkan Şampiyonasına Türk milli takımının en hızlı ve en favori atı olarak katılacak.

Adalar'daki fayton mağduriyetine son vermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1179 at satın alınarak çiftlik kulüplerine ve binicilik kulüpleri tarafından sahiplendirilmişti.

Görüntüler NTV'den alınmıştır.

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