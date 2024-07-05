Faytonu yaktı söndürmek isteyeni öldürdü

İzmir'de yaşanan olay, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halinde dururken husumetli oldukları kişiler tarafından kundaklandı.

Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkan vatandaşlara pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Silistireli ve 5 yakını yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.