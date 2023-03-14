Fazıl Say depremzedeler için Paris'te

Piyanist Fazıl Say, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser verecek.

Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ifade eden Say, organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını da dile getirdi.

"ORGANİZASYON TELEVİZYONLARDA CANLI YAYINLANACAK"

Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Say, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia salonunda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak. Avrupa saatiyle; 20.30..." ifadelerini kullandı.