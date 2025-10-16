Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, uzun süredir aşk yaşadığı flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi.

Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun yeğeni olan Aslıhan And ile Fazıl Say uzun zamandır aşk yaşıyordu. Aslıhan And'ın gelinliğinin zarifliği ise dikkat çekti. Çiftin fotoğrafları da özellikle sosyal medyada beğeni topladı.

Çiftin nikah sonrası mayıs ayında İstanbul’da daha geniş katılımlı bir kutlama yapacakları da öğrenildi.

İki yıl önce mimar Ece Dağıstan'dan boşanan Fazıl Say üçüncü evliliğini yaptı.

Fazıl Say, 2019 yılında Milano'da Ece Dağıstan ile evlenmiş, çift 2022'de ayrılmıştı.

7 yıllık birliktelikleri boyunca “ayrı evlerde yaşama” tercihleriyle dikkat çeken ikili, boşanma günü de el adliyeye gidip yine el ayrılarak konuşulmuştu.

Ayrılığın, Fazıl Say'ın kararıyla gerçekleştiği, Ece Dağıstan'ın ise bu kararı üzülerek karşıladığı da kulislerde dile getirilmişti. Say'ın eski eşi Dağıstan'ın nikahta seçtiği kıyafet çok konuşulmuştu. Gelinlik tercih etmeyen Dağıstan, kısa bir elbise ve şapka detayı ile poz vermişti.

Say boşanmanın ardından eski eşine şu sözlerle veda etmişti:

“Çok şans. Eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık. Beykoz Adliyesi'ne girdik, ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi hep en iyi şekilde anacağım. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililikti.Ece mutlu olsun, hep iyi olsun. Benim için yeni bir sayfa açılır. Artık yalnız kalmak, sağlığına, müziğe ve iyi bir yola çıkmak istiyorum.Bugün üzgünüz.”

İLK EVLİLİĞİ 8 YIL SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Fazıl Say’ın 2004 yılında boşandığı eşi viyolonsel sanatçısı Gülyar Balcı, boşanma sonrası yaptığı bir açıklamada ‘Onu hala öyle çok seviyorum ki, parasız kalsa evine temizliğe bile giderim’ demişti. Kumru isminde bir kız çocukları bulunan Fazıl Say ile Gülyar Balcı 8 yıllık evliliklerini bitirmişti.

ASLIHAN AND KİMDİR?

Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası solo flütistidir. Dünya çapında çeşitli festivallerde misafir sanatçı olarak yer alan And, ustalık sınıfları da düzenlemektedir.

MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda İtalyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans eğitimini ve Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda Prof. Juergen Franz'la yüksek lisans eğitimini, sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile tamamlamıştır.

Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş, altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiştir. Fransa, İsviçre, Almanya, ABD, İtalya, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Kosova, Tayvan ve Çin Cumhuriyeti dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler vermiştir.

2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solo flütist olarak görev alan Aslıhan And, ayrıca North German Radio (NDR) Symphony Orchestra (Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak görev almıştır.

"Flutissimo Flüt Festivali” (Fransa) ve "Dorian Müzik Festivali” (Tayvan), "Galway Flüt Festivali” (İsviçre), Hamburg Elbphilharmonie (Almanya) “Tea Time Classics” konser serisi, "The Shengqi He Uluslararası Yaz Kampı ve 1. Çin-Avrupa Uluslararası Flüt Müzik Festivali"nde (Çin Halk Cumhuriyeti) resitaller vermiştir. Bu festivallerde ustalık sınıfları gerçekleştirmiş, festival kapsamında gerçekleşen uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır.

Aslıhan And, 2021 yılında Doçent ünvanı almıştır.