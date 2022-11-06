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Fazıl Say ve Friedemann Eichhorn aynı sahnede

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile 10 Kasım Perşembe günü aynı sahneyi paylaşacak.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:20
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Fazıl Say ve Friedemann Eichhorn aynı sahnede

Fazıl Say ve Friedemann Eichhorn aynı sahnede
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19. yüzyıl Almanya'sının hem romantik müzik, hem de oda müziği dağarcığının çok önemli eserlerinin yorumlanacağı gecede, Fazıl Say'ın, piyano ve keman için yeni bir uyarlamasını yaptığı, Wagner'in ünlü Tristan ve İsolde operasındaki "Prelüd" ve "Aşk Ölümü" parçaları Türkiye'de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Konserde bu eserlerin yanı sıra, Robert Schumann'ın "Keman ve Piyano için Sonat No. 1 Minör, Op. 105" eseri, Albert Dietrich/Robert Schumann/Johannes Brahms'ın birlikte bestelediği dört bölümlü bir çalışma olan Frei Aber Einsam yani Hür Ama Yalnız anlamına gelen "F-A-E sonatı" ve Fazıl Say'ın "Kaz Dağları" keman ve piyano sonatı da yer alıyor.

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