Fazıl Say ve Nakamura Hayato Kapadokya'da aynı sahnede

Japonya'nın önde gelen turizm acentesi Nippon Travel Agency (NTA) ile Coin Park'ın da katkı sunduğu bu buluşma, iki ülke arasındaki iş birliğinin anlamlı bir sembolü oldu.

Uzak Doğu'ya Kapadokya'yı tanıtan, Japonya ile derin bağlar oluşturan Dorak Holding, yüzyılı aşan dostluğu değerli bir kültür projesiyle taçlandırıyor. Bugün Kapadokya'da yapılan etkinlikte, dünyaca tanınan piyanist Fazıl Say ile Japon Kabuki tiyatrosunun genç sanatçılarından Nakamura Hayato ilk kez aynı sahnede bir araya geldi.

Bu özel etkinlik, yalnızca iki büyük sanatçıyı değil, aynı zamanda iki köklü kültürü Kapadokya'nın büyülü atmosferinde buluşturdu. Organizasyonu ise Japonya ile Türkiye arasında 30 yılı aşan süredir kültür turizmi alanında köprü kuran Dorak Holding üstlendi.