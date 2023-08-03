Fazla eşyalardan kurtulmak sağlığa yararlı mı

Editör: Naim Arıoğlu

FİZİKSEL AKTİVİTEYE TEŞVİK EDİYOR

Evinizi düzenlemek için yapılan hareketlilik, beyninizin endorfin hormonu salgılamasını sağlayarak sizi daha mutlu ve sağlıklı kılıyor.

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIYOR

Dağınıklığın fikir üretme üzerinde de olumsuz etkileri mevcut. Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulduğunuzda aradığınız şeyi bulmak için daha az vakit harcarsınız. Böylelikle işinize daha kolay konsantre olabilirsiniz.

ALERJİLERE İYİ GELİYOR

Evde ve kapalı ortamda geçirilen sürenin arttığı kış mevsimlerinde alerjik hastalıklar daha sık görülüyor. Evinizde ihtiyacınız olmayan eşyaları vermek, aynı zamanda daha düzenli bir eve sahip olmanız demek. Böylelikle daha sık temizlik yaparak ev tozu akarlarından kurtulabilirsiniz.

STRESİ AZALTIYOR

Evinizdeki fazla eşyalardan kurtulmak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağladığı gibi stresi de azaltıyor. Eski eşyaların yerine sevdiğiniz eşyaları koyma eylemi, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da size yardımcı oluyor.