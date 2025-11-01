Eğer günlük yaşantınızda kahve tüketim sınırını aştığınızı düşünüyorsanız ancak kahve tüketimiinize bir sınır getiremiyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kahve tüketmek uzmanların önerdiği miktarı açmadığınız sürece sağlık açısından tehlike teşkil etmez ancak uzmanların önerdi miktarı aşmanız halinde kalp çarpıntısı gibi sorunları beraberinde getirebilir.

Gündelik kahve tüketiminiz azaltmak için kendinize çok fazla yüklenmeyin. İlk başlarda kahve tüketiminizin arasına bitki caylari koyabilirsiniz. Örneğin günde üç bardak kahve içiyorsanız, bu miktarı bir bardak kahve, bir bardak bitki çayı ve bir bardak su olarak değiştirebilirsiniz. Bu alışkanlığı düzenli bir şekilde uyguladığınızda hayatınızdan kahveyi acele etmeden, vücudumuza herhangi bir stres yüklemesi yapmadan çıkarabilirsiniz.

Bitki çaylarının da dengeli tüketimi konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Fazla kahve tüketmenin vücudumuza verebileceği olası zararları paket kahve tercih etmemekle minimalize edebilirsiniz. Paket kahveler işlenmiş olduğundan ve içerisine bir takım katkı maddeleri de dahil edildiğinden paket kahve içmektense Türk kahvesini tercih etmenin sağlığınız açısından daha iyi olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Türk kahvesini tüketirken de içerisine çok fazla şeker atmamanız gerekiyor.

Eğer yoğun bir iş yaşantısına sahipseniz papatya Melisa lavanta gibi bitkilerin çaylarını tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Papatya çayı özellikle rahatlatıcı ve sinir sistemini yatıştırıcı bir etkiye sahiptir bununla birlikte sindirim dostudur.

Lavanta çayı özellikle yaydığı koku itibari ile stres ve kaygıyı hafifletici bir etkiye sahiptir alternatif tıp alanında uyku düzenlemek amacıyla lavanta yağıının yastiga bir damla sıkılarak kullanıldığı da biliniyor.

Melisa çayı içeriği sebebiyle kalp ritminizin dengelenmesini ve sakin hissetmenize yardımcı oluyor. Ancak bitki çaylarının fazla tüketilmemesi gerektiğinin de altını çizmek gerekiyor.