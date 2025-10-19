Mutfakta yaşanan kazalardan biri de yemeğin tuzunu fazla kaçırmak.

Yemek yaparken dalgınlık, yorucu bir gün geçirmiş olmak, ya da unutkanlık gibi etkenler yemeğe fazla tuz atmanıza sebebiyet verdiyse endişelenmeyi bir kenara bırakarak son yıllarda sosyal medya platformlarında oldukca popüler olan bu yöntem sayesinde yemeğin tuzunu dengeleyebilirsiniz. Özellikle kalabalık bir misafir sofrası kurduysanız ve son dakikada yemeğin tuzunun fazla oldugunu fark ettiyseniz, bu yöntem sizin için kurtarıcı olabilir.

Ünlü mutfaklarda mastercheflerinde uyguladığı bu yöntem aslında oldukça basit ve pratik olması yönüyle yıllardır Türk mutfağında uygulanıyor. Osmanlıdan günümüze bir miras gibi taşınan bu yöntem, sosyal medyanı etkisiyle sandıktan çıkarıldı.



Mutfak sırlarının en çok uygulanan hilelerinden biri olan yöntem, yemekleri çöpe gitmekten kurtararak aile bütçesine de pozitif yönde katkı sağlıyor.

Tuzlu yemeğin içine ekleyeceğiniz iki adet küp şeker yemeğinizin tuzlu tadının nötralize olmasını sağlayarak binbir emekle yaptığınız yemeği eski lezzetine kavuşturuyor.

Tuzlu yemekler için denenebilecek yöntemlerden bazıları da şöyle sıralanıyor;



Yemeği su, süt veya et suyu ile seyreltmek ( Özellikle çorbalarda uygulanır)

Yemeğin içine küp küp patates eklemek

Küp şeker yöntemi

Yoğurtlu terbiyelerde tuzlu tadı yumuşatır.



Dilerseniz sirke ve limonun asidik özelliğinden yararlanarak tuzun alkali yoğunluğunu da dengeleyebilirsiniz. Sirke için 1 yemek kaşığı, limon içinse 3-4 damla yeterlidir.