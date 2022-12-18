Zayıflamak isteyenler kilo vermek sürecinde metabolizmayı hızlandıracak besinlere başvuruyor. Özellikle kimyon baharatının yağ yakımını destekleyerek zayıflamada yardımcı olduğu biliniyor. Fazla yağlarından kurtulmak isteyenler kimyonun faydalarını araştırıyor. Peki, Fazla yağlardan kurtulmak mümkün mü? Kimyon zayıflatıyor mu?

Uzmanlar bazı baharatların kilo verme sürecinde yağ yakımını hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bu baharatlardan biri de mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz kimyon.

Kimyon baharatının yağ yakımından kan şekerine kadar faydalı olduğu bilinmektedir.

KİMYON ZAYIFLATIR MI?

Kimyon, trigliserit düzeylerini düşürerek sağlıklı kolesterol düzeylerini yükseltebilir. Sağlıklı kolesterol seviyelerine sahip olmak kilo alma olasılığını azaltır.

Kimyon, metabolik hızınızı yükselterek ve sağlıklı kan şekeri düzeylerini koruyarak iç organlardaki yağlardan kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

Yapılan deneylerde her gün bir kâse yoğurdun üzerine 3 gram kimyon ekleyerek tüketenlerin diğerlerine nazaran daha hızlı kilo verdikleri tespit edilmiştir.

Çalışma sonuçlarında şunlar yazıldı: “Kimyon tozu, açlık kolesterolü, trigliserit ve düşük yoğunluklu lipoproteinin (“kötü” kolesterol) serum seviyelerini düşürdü ve yüksek yoğunluklu lipoproteini (“iyi” kolesterol) artırdı. Kilo, vücut kitle indeksi, bel çevresi, yağ kütlesi ve yüzdesi önemli ölçüde azaldı.

Önceki yıllarda yapılan bazı araştırmalar, kimyonun kan lipitlerini ve ağırlığı azaltıcı etkilerinin olabileceğini göstermiştir.