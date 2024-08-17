Fazlı Tonar isimli hoca tepki çekti: 'Hastanelerde kadınları çırılçıplak ameliyat ediyorlar'

Daha önce yaptığı farklı açıklamlarla gündem olup tepki toplayan Fazlı Tonar isimli hoca, yeni açıklamasıyla da tepki topladı. Tonar, hastanelerdeki ameliyat süreçlerinde kadınların çırılçıplak ameliyat edildiğini ve erkek hasta bakıcıların bu esnada ve devam eden süreçlerinde bulunmalarının İslam'a aykırı olduğunu savundu. Ayrıca doktorların, muayene sırasında hastalarının belirli bölgelerini açmasının haram olduğunu iddia etti.

Sosyal medya platformlarında gündem olan bu açıklamalar sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara sebep oldu.