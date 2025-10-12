Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio ile ilgili Aston Villa'nın eski sportif direktörü Monchi'den açıklama geldi.

MONCHI'DEN ASENSIO İTİRAFI

Eldesmarque'ye konuşan Monchi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekibinde forma giyen Asensio'nun bonservisini satın almak için çaba gösterdiklerini ancak PSG'nin kendilerine karşı sert bir tutum içerisinde olduğunu açıkladı.

"ASTON VILLA'YA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Asensio'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasına şaşırdığını ifade eden Monchi, "Onun Aston Villa'ya geleceğini düşünmüştüm. Hedefimiz buydu ama sonuçta esas olarak finansal nedenlerden dolayı PSG bize karşı daha sert davranıyordu. Marco da endişeliydi çünkü transer piyasasının hareketlendiğini ve anlaşmanın olmadığını görüyordu. Bu yüzden Fenerbahçe'yi tercih etti. Umarım şansı yaver gider. Hepimiz onun Aston Villa'ya geleceğini düşünmüştük çünkü önceki altı ayda çok iyi bir performans göstermişti." diye konuştu.