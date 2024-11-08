FBI siber suçlara karşı yeni bir uyarı yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi
FBI siber suçlara karşı yeni bir uyarı yayınladı

FBI, siber suçluların, hükümet ve polis e-posta adreslerini ele geçirerek büyük teknoloji şirketlerine sahte acil veri talepleri gönderdiğini ve kişisel bilgileri çaldığını uyarıyor.

FBI, siber suçluların, hükümet ve polis e-posta adreslerini ele geçirerek, ABD merkezli teknoloji şirketlerine sahte acil veri talepleri gönderdiğini ve kullanıcıların kişisel bilgilerini çaldığını açıkladı.

FBI, bu tür dolandırıcılıkların son dönemde arttığını ve suçluların, polis ve devlet e-posta hesaplarına erişim sağlayarak acil veri taleplerinde bulunduklarını belirtti. Bu talepler, genellikle kullanıcı bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi verileri kapsıyor.

Acil veri talepleri, polis ve güvenlik güçlerinin, bir kişinin hayatı veya mülkü için acil bir tehdit olduğunda, şirketlerden bilgi talep etmelerini sağlayan yasal bir süreç. Ancak, bu yasal sürecin suistimalleri, özellikle son yıllarda dikkat çekici bir şekilde arttı. FBI, Ağustos ayından itibaren siber suçluların, bu tür taleplerin kötüye kullanımını artırdığına dair kamuya açıklama yaptı. Bu tür dolandırıcılıkları önlemek için FBI, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Şirketlerin, sahte acil veri taleplerine karşı dikkatli olmaları gerektiği ve siber suçluların hızla bu talepleri yaparak kişisel verileri kötüye kullandığı bildirildi.

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