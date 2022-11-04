﻿FBI’dan geniş çaplı saldırı uyarısı

ew Jersey'deki FBI’ın yaptığı paylaşıma göre eyalette "sinagoglara yönelik geniş bir tehdit hakkında güvenilir bilgi" aldığı bildirildi.

FBI konuyla ilgili mesajında şu uyarında bulundu:

“Şu anda topluluğunuzu ve tesisinizi korumak için tüm güvenlik önlemlerini almanızı rica ediyoruz. Mümkün olan en kısa sürede daha fazla bilgi paylaşacağız. Dikkatli olun. Acil durumda polisi arayın.”

Karar'ın aktardığına göre; Kurum, ikinci paylaşımda ise bu uyarıyla "proaktif önlem" aldığını, "soruşturma süreçleri yürütüldüğünü" bildirdi.

New Jersey Valisi Phil Murphy de, FBI, eyaletin İç Güvenlik ve Hazırlık Ofisi ve eyalet başsavcısı ile konuyla ilgili temas halinde olduğunu bildirdi. Vali Murphy, Twitter'da "Durumu yakından izliyoruz ve tüm ibadethanelerin korunmasını sağlamak için yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTİSEMİTİK OLAYLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ABD Antisemitizmde büyük bir artış yaşanıyor. Anti-Defamation League tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2015'te görülen 941 antisemitik vakanın 2021’de 2 bin 717'ye yükselmesiyle birlikte antisemitik olaylarda bir artış kaydedildi.

Pittsburgh, Pennsylvania'da 2018 yılında silahlı bir saldırgan bir sinagoga baskın düzenleyerek 11 kişiyi öldürmüş ve ABD topraklarında Yahudilere yönelik en ölümcül saldırının sorumlusu olmuştu.