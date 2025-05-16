FBI'ın eski direktörünün şifreli mesajı ABD'yi ayağa kaldırdı

Eski FBI Direktörü James Comey’nin Instagram hesabından yaptığı ve kısa süre sonra sildiği bir paylaşım, Amerikan kamuoyunda infial yarattı. Paylaşımda kumların üzerine istiridye kabuklarıyla yazılmış “86 47” sayıları görülüyordu. Comey, bu fotoğrafı “Sahil yürüyüşümdeki havalı istiridye dizilimi” notuyla paylaştı. ABD'de “86” sayısı, argo kullanımda “birini öldürmek” anlamına gelirken, “47” sayısı ise ABD’nin 47. başkanı olan Donald Trump’ı işaret ettiği ileri sürüldü.

SORUŞTURMAYI RESMİ MAKAMLAR DOĞRULADI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Secret Service, tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde yanıt verecek” dedi. Noem’in açıklaması, olayı basit bir sosyal medya gafı olmaktan çıkarıp federal düzeyde bir güvenlik meselesine dönüştürdü.

COMEY GERİ ADIM ATTI

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Comey, Instagram’da yaptığı yeni açıklamada, sayıların böyle bir anlam taşıdığını bilmediğini savundu. “Bazı kişilerin bu sayıları şiddetle ilişkilendirdiğini bilmiyordum. Her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı sildim” dedi.

James Comey, 2013-2017 yılları arasında FBI Direktörlüğü yapmış, özellikle Trump dönemindeki görevden alınışı ve sonrasındaki açıklamalarıyla gündemde kalmıştı. Olay, siyasetin ve sosyal medyanın ne kadar kolay kesişebileceğini bir kez daha ortaya koydu.