FC 25 Futties etkinliğine damga vuran SBC: van de Ven'e yer açın

Oyun dünyasının heyecanla beklediği "FC 25" bünyesindeki "Futties" etkinliği nihayet başladı. 11 Temmuz 2025 tarihinde başlayan bu dev etkinlik, oyunculara eşsiz bir kart zenginliği sunuyor. Etkinliğin ilk gününde 99 reytingli Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi yıldızların yanı sıra, 99 reytingli efsanevi Pelé kartı da oyuncuların beğenisine sunuldu. Ancak Futties'in gerçek çekiciliği, paketlerde bulunan 150'den fazla özel kart ve oyunculara sunulan takas ve yükseltme Görev Tamamlama Setleri "SBC"leriyle kendini gösteriyor. Bu durum, oyun içi ekonomide büyük bir hareketliliğe yol açarak oyuncuların kadrolarını güçlendirmesi için benzersiz fırsatlar sunuyor.

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VAN DE VEN, SAVUNMA HATTININ YENİ GÖZDESİ

Futties etkinliğinin ilk gününde tanıtılan ve büyük ilgi gören oyunculardan biri de Hollandalı genç savunma oyuncusu Micky van de Ven oldu. 97 reytingli bu özel kart, oyuncular arasında hızla popülerlik kazanıyor. Tottenham Hotspur'un yıldızının daha önce UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısı sonrası kazandığı "RTTF" kartının bir seviye üzerine çıkarak +1 reyting artışı ile 97 reytinge ulaşması dikkat çekiyor. Van de Ven'in bu kartı, özellikle dördüncü eklentisi olan "Anticipate+" oyun stiliyle savunma oyuncuları arasında fark yaratıyor. Bu özellik, topu kesme ve rakip atakları önlemede oyuncuya büyük avantaj sağlıyor.

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KADRONUZDA YER AÇIN VAN DE VEN'E YER AÇIN

Micky van de Ven'in 97 reytingli Futties kartını kadrosuna katmak isteyen oyuncuların, toplamda 11 farklı Görev Tamamlama Seti'ni tamamlaması gerekiyor. Bu setler, oyuncuların stratejik bir yaklaşımla kadro kurmasını gerektiriyor. Tamamlanması gereken bu setler arasında Tottenham Hotspur, Hollandalı oyuncular ve Premier Lig oyuncularından oluşan belirli reyting ve oyuncu sayısına sahip kadrolar yer alıyor. Ayrıca, Takımın Sezonu "TOTS" veya Haftanın Takımı "TOTW" oyuncularını içeren özel setler de bulunuyor. Tüm bu setlerin toplam maliyeti yaklaşık 500 bin oyun içi para birimine denk geliyor. Ancak Futties etkinliği boyunca kart bolluğu göz önüne alındığında, bu maliyetin kolayca karşılanabileceği belirtiliyor.

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OYUN İÇİ PERFORMANS ANALİZİ

Van de Ven'in 97 reytingli Futties kartı, oyun içinde sergilediği performansla beklentilerin üzerine çıkıyor. Oyuncular tarafından yapılan ilk incelemelere göre, Van de Ven "FC 25" oyunundaki en hızlı stoperlerden biri olarak öne çıkıyor. Kontra atakları savuşturmadaki inanılmaz hızı ve topu rakiplerden alma becerisi, oyuncuya büyük bir avantaj sağlıyor. Fiziksel olarak da neredeyse mükemmel olan Van de Ven, 99 güç ve yüksek agresiflik değerleriyle ikili mücadelelerde üstünlük kuruyor. Savunma yetenekleri ise kelimenin tam anlamıyla kusursuz. Özellikle maksimuma çıkarılmış top kesme "interceptions" istatistiği ve "Intercept" oyun stiliyle rakip pasları kesmede adeta bir hile görevi görüyor. Stoperler için genellikle ikinci planda kalan pas ve top sürme yetenekleri de Van de Ven'de beklentilerin üzerinde. Topu kontrol etme ve ileriye etkili paslar atma becerisi, onu diğer savunma oyuncularından ayırıyor.

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FUT PİYASASINI NASIL ETKİLER?

Futties etkinliğinin başlangıcında sunulan bu denli güçlü bir stoper kartı, "FC 25" oyunundaki kadrolarda büyük bir değişime yol açabilir. Oyuncuların büyük bir çoğunluğunun bu kartı edinmek için çaba göstereceği ve Virgil van Dijk'ın 99 reytingli Sezon Bileti kartıyla mükemmel bir uyum sağlayacağı öngörülüyor. Her ne kadar Futties etkinliği ilerledikçe daha birçok güçlü stoper kartının gelmesi beklense de, Van de Ven'in bu ilk versiyonunun özel bir yere sahip olduğu ve birçok oyuncunun kadrosunda yıl sonuna kadar yerini koruyacağı düşünülüyor. Özellikle yükseltme Görev Tamamlama Setleri üzerinde yoğunlaşan oyuncuların, bu kartı bir an önce tamamlaması tavsiye ediliyor.