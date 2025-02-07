FC 25 yeni güncellemeyle oyuncuları geri kazandı

Elektronik Arts (EA), 2024 yılının sonlarına doğru finansal açıdan zor bir dönem geçirdi. FC 25, özellikle FIFA serisinin son versiyonları, büyük beklentilerle piyasaya sürülmesine rağmen, oyuncu ilgisini bekleneni karşılamadı. Bu durumu değiştirmek amacıyla EA, futbolseverleri tekrar çekmek için önemli bir adım attı. Ocak ayında yayımlanan büyük bir gameplay güncellemesi, oyuncuların ilgisini geri kazandı. Ancak, bu geri dönüşün kalıcı olup olmayacağı ise hala belirsiz.

FC 25’İN BAŞARISIZ BAŞLANGICI VE EA’NIN TEPKİSİ

EA’nın 2025 mali yılı için yaptığı tahminlerin gerçekleşmediği 3. çeyrek raporunda açıkça görülüyor. 2024 yılı Ekim ayında piyasaya sürülen FC 25, başlangıçta güçlü bir performans sergilemişti. Ancak, zaman içinde oyuncuların ilgisi azalmaya başladı. EA'nın Chief Executive Officer (CEO) Andrew Wilson, FC 25’in başlangıçtaki olumlu ivmesini sürdüremediğini ve "beklenen mali performansı sergileyemediğini" kabul etti. FC 25'in ana gelir kaynağı olan FUT (Football Ultimate Team), beklenen ilgiyi göremedi ve EA’nın gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum, EA'nın finansal tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine neden oldu.

FUT’un gelirleri, önceki yıllara göre büyük bir düşüş yaşadı. Bu, EA için büyük bir sorun haline geldi çünkü genellikle futbol oyunları, şirketin en büyük gelir kaynaklarından birini oluşturuyordu. Öte yandan, EA'nın geleneksel olarak güvenilir canlı hizmetlerindeki düşüş, FC 25’in genel başarısızlık grafiğiyle örtüşüyor.

GÜNCELLEME İLE GERİ DÖNÜŞ: EA’NIN STRATEJİSİ

EA, bu krizi aşmak için oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak çözüm arayışına girdi. 16 Ocak'ta yayımlanan büyük bir güncelleme, oyundaki birçok eleştirilen özelliği düzeltti. EA, bu güncelleme ile yaklaşık 2 milyon oyuncuyu FUT'a geri çekmeyi başardı. EA, geri dönüşü sağlayan güncellemeyi "başarı" olarak nitelendirdi. Oyunculardan gelen yorumlar genellikle olumlu yöndeydi ve EA, bu değişikliklerin oyuncu topluluğu tarafından takdir edildiğini belirtti.

Wilson, "Zaman ayırıp dinledik ve bazı önemli değişiklikler yaptık" diyerek bu adımın şirket için önemli olduğunu vurguladı. EA, Team of the Year (TOTY) döneminde yaptığı bu güncelleme ile gelirin yeniden artmasını hedefliyordu. FUT’a geri dönen oyuncuların artan katılımı, EA’nın mali kayıplarını kısmen dengelemiş görünüyor.

EA’NIN FİNANSAL DURUMU VE GELECEK BEKLENTİLERİ

EA'nın finansal durumu, şirketin hisse senedi fiyatlarına da yansıdı. 2025 yılına dair olumsuz tahminler, hisse senetlerinde ciddi bir değer kaybına yol açtı. Hisse başına fiyat, yaklaşık 140 Euro’dan 110 Euro’ya geriledi. Ancak, bu düşüşün ardından EA'nın hisse fiyatı kısmi bir toparlanma yaşadı ve şu an yaklaşık 127 Euro seviyesinde işlem görmekte. EA, 2026 yılı için büyüme beklentisini yineledi ve diğer oyunlardan gelecek güçlü satışlarla FC 25'in krizi aşacağını öngördü.

Wilson, EA'nın FC 25'in oyuncularla olan ilişkisini güçlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Oyunculardan gelen eleştirilerin, EA'nın oyun stratejilerinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu vurgulayan Wilson, oyuncu geri bildirimlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeleri gerektiğini kabul etti. Bu durum, EA'nın gelecekteki oyun lansmanları için de belirleyici bir rol oynayacak.

FIFA SERİSİNİN GELECEĞİ VE EA’NIN STRATEJİLERİ

FC 25, daha önceki FIFA oyunlarına kıyasla daha fazla eleştiriye maruz kaldı. FIFA 22, FIFA 23 ve FC 24 de benzer şekilde olumsuz yorumlar almıştı. Ancak, FC 25’in yaşadığı mali düşüş, bu oyunlara kıyasla çok daha belirgin ve ciddi oldu. EA, bu olumsuz yorumları dikkate alarak gelecekteki oyunlarında daha dikkatli olmayı planlıyor. FIFA serisinin ve FC 25’in geleceği, oyuncuların geri bildirimlerine ne kadar hızlı yanıt verileceğine bağlı olacak.

Ancak, EA’nın bu süreçte alacağı aksiyonlar, oyuncu kitlesinin güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağına göre şekillenecek. Bu noktada EA’nın, oyuncu kitlesinin sadece parasal getiri üzerinden değil, aynı zamanda oyun içi deneyimlerini iyileştirme noktasında da yeni stratejiler geliştirmesi gerekecek.