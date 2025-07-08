FC 26'nın kapak yıldızı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FC 26'nın kapak yıldızı belli oldu

EA Sports’un sızan yeni görselleri, futbolseverlerin merakla beklediği kapak yıldızını ortaya çıkardı.

EA Sports’un bu ay içinde resmen açıklaması beklenen EA FC 26 Ultimate Edition kapak yıldızı, sızıntılara göre Zlatan Ibrahimovic olacak. Fut Scoreboard tarafından paylaşılan görüntülerde, yıllarca Avrupa’da fırtına gibi esen Zlatan’ın oyunun kapağında yer alacağı ifade ediliyor. Bu gelişme, Ibrahimovic’in ilk kez bir FC oyun serisinin kapak yıldızı olacağı anlamına geliyor.

Zlatan, EA FC 26’da yeni bir Icon kartı olarak geri dönecek. Geçtiğimiz yıl Ultimate Edition kapağında Jude Bellingham, Zinedine Zidane, David Beckham ve Aitana Bonmati yer almıştı. Bu yıl ise EA Sports, klasik futbol yıldızlarına dönüş yaparak Ibra’ya hak ettiği saygıyı sunuyor. Oyunun fiziksel kopyalarını tercih eden oyuncular için bu kapak büyük anlam taşıyacak.

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