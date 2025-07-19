FC 26’nın ilk fragmanı geldi

Dünyanın en popüler futbol oyun serisinin yeni halkası EA Sports FC 26’nın ilk oynanış fragmanı yayımlandı. Yayınlanan videoyla birlikte, oyunun kapak yıldızları da netlik kazandı. Futbol dünyasının önemli isimleri Zlatan Ibrahimovic, Jamal Musiala ve Jude Bellingham, farklı versiyonlarda oyunun yüzü olacak. Ibrahimovic Ultimate Edition’da yer alırken, standart sürümün kapağında Bayern Münih’ten Jamal Musiala ve Real Madrid’den Jude Bellingham bulunuyor. Her iki isim aynı zamanda oyunun mobil versiyonunda da kapak yıldızı olarak dikkat çekiyor. Jamal Musiala, kapak yıldızı olmasının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Küçük kardeşime bunu nasıl söyleyeceğim? O futbolun büyük hayranı, bu onun için güzel bir sürpriz olacak” ifadelerini kullandı.

Oyunun resmi çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak açıklandı. PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için çıkacak oyun, ayrıca PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch gibi önceki nesil konsollara da destek verecek. Amazon Luna oyun akış servisi üzerinden de erişim mümkün olacak.

FC 26'dan müjde! Türkçe spiker geliyor

OYNANIŞTA YENİ DÖNEM: DAHA AKICI VE GERÇEKÇİ

EA Sports, FC 26’da oyun deneyimini kökten değiştirecek bir dizi yeniliği müjdeledi. Oynanışta özellikle dribbling hareketleri ve oyuncu tepkileri çok daha akıcı hale getirildi. Yenilenen koşu animasyonları sayesinde oyuncular artık çok daha hızlı ve patlayıcı hareketler sergileyebilecek. Kalecilerin konumlanması yapay zekâ destekli Reinforcement Learning sistemi ile optimize edildi. Bu da kalecilerin fiziksel etkileşimlere daha gerçekçi tepki vermesini sağlıyor ve farklı oyun stillerinin önünü açıyor.

Buna ek olarak, oyuncular yeni oynanış ön ayarlarını seçebilecek. Ultimate Team ve kulüpler için geliştirilen rekabetçi mod, tepki hızı ve temel oyun mekaniklerinde iyileştirmeler sunuyor. Kariyer modunda ise futbolun gerçekçi deneyimine odaklanan özgün bir oynanış ön ayarı tercih edilebilecek.

FC 26'nın kapak yıldızı belli oldu

YENİ MODLAR VE ÖZGÜN İÇERİKLERLE ZENGİNLEŞEN FC 26

Oyuna eklenen "Archetypes" adlı özellik, oyunculara ve kulüplere farklı yetenek ağaçları ve kişiselleştirme imkanı tanıyor. Bu sistemle futbolcuların becerileri geliştirilebiliyor, sahada farklı ve özgün oyun stilleri yaratmak mümkün oluyor.

Canlı menajerlik modu "Manager Live" ise sezon boyunca gerçek futbol dünyasından esinlenen dinamik senaryolar ve zorlu görevlerle heyecanı artıracak. Ayrıca Football Ultimate Team modu yeni canlı etkinlikler ve turnuvalarla güçlendirildi. Rivals ve Champions gibi popüler modlar da yenilenerek daha sürükleyici hale getirildi.

EA Sports, FC 26’nın futbol deneyimini kusursuzlaştırmak için 20.000’den fazla futbolcu, 750’nin üzerinde kulüp ve milli takım, 120’den fazla stadyum ve 35 lig ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu kapsamlı içerik ve gerçekçilik, oyunu futbol tutkunları için benzersiz bir deneyim haline getiriyor.

EA Sports FC 26, futbol oyunlarının geleceğine dair önemli adımlar atarken, Türkiye’deki futbolseverler ve oyun dünyası merakla 26 Eylül tarihini bekliyor. Hem gerçek futbol dinamiklerini yakalaması hem de farklı platformlarda oynanabilir olmasıyla dikkat çeken bu yeni yapım, özellikle genç oyuncular arasında ilgi göreceğe benziyor.