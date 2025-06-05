FC25'te 8. Sezon büyün yeniliklerle başlıyor

EA Sports’un popüler futbol simülasyonu FC25’te 8. Sezon yepyeni bir Premium Pass ve oyun içi güncellemelerle 5 Haziran'da başlıyor. Bu sezonun en dikkat çeken teması Shapeshifters! Alexis Sanchez’ten Kaka’ya, Tonali’den Douglas Luiz’e kadar birçok oyuncu, pozisyon dışı versiyonlarıyla kart koleksiyoncularını heyecanlandırıyor. Oyunculara sezon boyunca 35 kademede sunulacak ödüller arasında XP’ler, kart paketleri, kozmetik öğeler ve özel "Evo" yükseltmeleri yer alıyor.

En dikkat çekici Shapeshifter kartları:

Seviye 1: Alexis Sanchez, Pedro veya 83 x7 kart paketi

Alexis Sanchez, Pedro veya 83 x7 kart paketi Seviye 10: Douglas Luiz, Yan Couto, Samuel Lino veya 83 x10

Douglas Luiz, Yan Couto, Samuel Lino veya 83 x10 Seviye 15: Jack Grealish ve Lehman

Jack Grealish ve Lehman Seviye 25: Maignan, Oblak, Kobel veya 84 x7

Maignan, Oblak, Kobel veya 84 x7 Seviye 35: Kaka ikon kartı veya 91 x3 paket

Yalnızca oyuncu kartları değil, aynı zamanda kozmetik setler, pozisyon değişim Evoları yeni PlayStyle Evo’ları ve devasa XP ödülleri ile oyuncuların sezon boyunca motive kalması sağlanıyor.

Yeni PlayStyle Evolar:

Block+ Evo

Quick Step+ Evo

Intercept+ Evo

Finesse Shot+ Evo

Her bir Evo, seçili oyuncuların performanslarını ve özelliklerini farklı yönlerde geliştirerek oyun stratejinizi çeşitlendirmenize yardımcı oluyor.

HEDEF DAHA AKICI VE DENGELİ BİR DENEYİM

EA Sports, yeni sezonla birlikte oynanış mekaniklerinde de bazı önemli iyileştirmeler yaptı. En göze çarpan değişiklikler şunlar:

Paslar: Pasla oynamayı seven oyuncular için güzel haber! Yüksek Pas özelliklerine sahip oyuncular artık yerden paslarda daha isabetli olacak.

Kaleciler: Rush Out PlayStyle ve Rush Out+ kullanan kalecilerin hızlanma oranları düşürüldü. Bu da karşı karşıya pozisyonlarda oyunculara biraz daha zaman kazandıracak.

Kafa vuruşları: Şut komutu ile yapılan kafa vuruşlarının isabet oranı hafifçe artırıldı. Bu da özellikle duran toplardan gelen tehlikeleri artırabilir.

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PLAYSTYLE SAYISI 5'E ÇIKIYOR

8. Sezonla ile birlikte oyuncuların taşıyabileceği maksimum PlayStyle sayısı 5’e yükseliyor. Bu da oyun içi kişiselleştirmenin daha fazla artması anlamına geliyor. Her bir PlayStyle’ın sahadaki etkisi daha da belirgin hale gelirken, kadro kurarken farklı kombinasyonlara açık olunması gerekiyor.

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BEKLENTİLERİ AŞAN BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR

EA Sports’un sunduğu bu yeniliklerle birlikte FC25’te rekabet her zamankinden daha heyecanlı hale geliyor. Özellikle Shapeshifter teması, oyunun kart koleksiyon yönüne büyük bir derinlik kazandırıyor. Hem stratejik derinlik arayan oyuncular hem de koleksiyoner ruhlu futbolseverler için dopdolu bir sezon geliyor.

Yeni ödüllerle oyununuzu güncelleyin, pozisyon değişiklikleriyle rakiplerinizi şaşırtın, Evo’larla takımınızı dönüştürün. Sezon 8, sadece bir güncelleme değil, baştan yazılmış bir futbol hikayesi gibi!