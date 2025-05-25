FC25'te Türk rüzgarı dinmek bilmiyor: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün TOTS kartları büyüledi

EA FC 25’in “Liga Portugal TOTS” kadrosu 23 Mayıs 2025’te oyunseverlerle buluştu. Playstation ve Xbox platformlarında oyuncu fiyatları 11.500 ile 939.000 dolar arasında değişirken, PC’de bu rakam 11.500 ile 980.000 dolar arasında. Toplam kadro değeri Playstation ve Xbox’ta 1.236.250 dolar, PC’de ise 1.274.750 dolara ulaşıyor. Kadroda 1 kaleci, 3 savunmacı, 4 orta saha, 3 kanat oyuncusu ve 3 forvet yer alıyor.

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ORKUN KÖKÇÜ, BENFİCA PERFORMANSIYLA KADRODA

SL Benfica forması giyen Milli Takımı oyuncumuz Orkun Kökçü, 94 reytingliyle “Team of the Season” kartıyla listede yer aldı. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncumuz, bu sezon Portekiz Ligi’nde çıktığı 34 maçta 7 gol ve 7 asistle oynadı, 8 de sarı kart gördü. Oyunda sağ ayaklı olarak tanımlanan Orkun’un 5 yıldız zayıf ayağı, 4 yıldız beceri hareketi bulunuyor. Orkun için kimya stili “Basic/Temel” olarak öneriliyor. Kökçü’nün oyun içi fiyatı Playstation ve Xbox için 15.750 dolar, PC için 14.250 dolar civarında değişkenlik gösteriyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE

Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde SL Benfica adına gösterdiği performansla kadroya dahil edildi. Transferin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem'in kartı da tıpkı Orkun'un kartı gibi 94 reytinge sahip. 26 yaşındaki futbolcu, 5 yıldız beceri hareketi ve 4 yıldız zayıf ayak özellikleriyle dikkat çekiyor. Kart içn en uygun kimya stili "Basic/Temel” olarak öneriliyor. FUT piyasasında Kerem’in kartı Playstation ve Xbox’ta 15.250 dolar, PC’de ise 17.750 dolardan alıcı buluyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK REYTİNGLER

Kadrodaki en düşük reytingli oyuncu 91 puanla yer alırken, en yüksek reytingli oyuncu ise 96 puanla dikkat çekiyor. EA Sports verilerine göre, Türkiye’den iki futbolcunun birden seçilmesi, Portekiz Ligi’nde gösterdikleri performansın önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.