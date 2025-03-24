FCSB'de Dawa şoku

Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'nin Kamerunlu oyuncusu Joyskim Dawa, geçtiğimiz hafta Eswatini'ye karşı oynanan 0-0’lık Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Genellikle takımının savunma hattında önemli bir rol üstlenen Dawa, maçın ikinci yarısında sahada yer aldı, ancak karşılaşma sonunda dizindeki ağrılar nedeniyle zor durumda kaldı. Kamerun milli takımının doktorları tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Dawa'nın dizinde bir burkulma (entorsiyon) olduğu bildirildi. Bu tür sakatlıklar, genellikle dört ila beş hafta süren bir iyileşme süreci gerektirir.

Ancak FCSB'nin yaptığı ileri düzey testler, durumun çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Yapılan detaylı incelemeler, Dawa'nın sadece burkulma değil, aynı zamanda bağlarında da hasar olduğunu ve muhtemelen cerrahi müdahale gerektiğini gösterdi. Eğer ameliyat kararı alınırsa, Dawa sezonu kapatmış olacak ve FCSB'nin şampiyonluk mücadelesi büyük bir darbe alacak.

FCSB'nin savunma hattında önemli bir eksiklik yaşanacak gibi görünüyor. Dawa'nın yokluğunda, takımın savunma gücü büyük bir tehdit altında kalacak. FCSB'nin play-off sürecinde yalnızca dokuz maç daha kaldığı için, Dawa'nın geri dönüp dönmeyeceği büyük bir soru işareti.

FCSB'NİN SAVUNMASI, DAWA'NIN YOKLUĞUNDA NASIL ŞEKİLLENECEK?

FCSB, bu sakatlıktan sonra savunma hattında değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Dawa'nın yokluğunda, teknik direktör, Mihai Popescu ve Ngezana'ya daha fazla güvenmek zorunda kalacak. Bu iki oyuncu, Dawa'nın yerini doldurmak için sahada görev alacak. Ancak her iki oyuncu da sakatlık veya cezalı durumlar nedeniyle herhangi bir olumsuz durumda zayıf kalabilirler.

FCSB'nin alternatif oyuncuları ise Chiricheș ve Lixandru olacak. Bu oyuncular, savunmanın önemli bölgelerinde görev alabilir, ancak bu ikili de yeterince deneyimli değil. Bu durum, kulüp için riskli bir durum oluşturuyor, özellikle de savunma hatasında Dawa gibi tecrübeli bir oyuncunun eksikliği oldukça hissedilecektir.

Dawa, FCSB'nin bu sezon en fazla süre alan oyuncusuydu. Toplamda 3.781 dakika sahada kaldı. Bu, Ngezana'nın oynadığı dakikalardan neredeyse %45 daha fazla. Bu durum, Dawa'nın ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Dawa'nın sahada olmadığı zamanlarda FCSB'nin şampiyonluk yolunda ne kadar zorlanacağı, bu eksikliğin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

FCSB’NİN SAVUNMA DÜZENİ VE ALTERNATİF PLANLAR

Dawa'nın yokluğu, FCSB'nin savunma düzenini zorlayacak. Ancak takımın teknik direktörü, mevcut kadrosuyla çözüm üretmeye çalışacak. Dawa'nın yokluğunda, Mihai Popescu ve Ngezana ikilisinin savunmanın merkezinde daha fazla sorumluluk taşıması bekleniyor. Ancak olası sakatlıklar veya kart cezalığı durumlarında, FCSB'nin alternatif savunma oyuncuları devreye girecek. Bu, takımın genel şampiyonluk mücadelesi açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Dawa'nın sakatlığı, FCSB'yi zor bir durumda bırakmış olsa da, kulüp yönetimi, bu durumdan en iyi şekilde çıkmak için hızla önlemler alıyor. Takımın şampiyonluk hedefini koruyabilmesi için, diğer oyuncuların performansına ve teknik ekibin stratejilerine büyük bir yük binecek.