FDA yeni kalp tedavisine onay verdi

ATTR-CM (transtretin amiloid kardiyomiyopati), nadir görülen ancak yaşamı tehdit eden bir kalp hastalığıdır. Genetik faktörler veya yaşlanma nedeniyle ortaya çıkabilir. Hastalık, zayıf ve dengesiz transtretin (TTR) proteinlerinin birikerek amiloid fibriller oluşturmasıyla meydana gelir. Bu fibriller kalp kaslarını kalınlaştırır ve sertleştirir. Sonuç olarak, kalp kan pompalamakta zorlanır ve nefes darlığı, yorgunluk, bayılma, düzensiz kalp ritimleri gibi sorunlar ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde, erken ölüm riski oldukça yüksektir.

ATTRUBY: HASTALIĞI YAVAŞLATAN ETKİLİ TEDAVİ

Attruby, yani acoramidis, TTR proteinini stabilize ederek hatalı protein birikimini azaltır. Bu da hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Attruby, TTR stabilizasyonunda %90’a yakın başarı oranıyla diğer tedavilere kıyasla daha üstün sonuçlar sağlıyor. Klinik çalışmalar, bu ilacın standart tedavilere göre daha hızlı fayda sağladığını ortaya koyuyor.

Bir klinik çalışmada, 632 hasta üzerinde 30 ay boyunca yapılan incelemelerde Attruby’nin kalp sağlığı, genel yaşam kalitesi ve günlük fonksiyonlar üzerinde belirgin iyileşmeler sağladığı görüldü. Kalp problemleri nedeniyle ölümleri ve hastaneye yatışları %42 oranında azaltan ilaç, kalp yetmezliği riskini de %50’ye yakın düşürdü.

YAN ETKİLER VE HASTA DESTEK PROGRAMI

Attruby kullanan hastalarda hafif yan etkiler görüldü; bunlar genellikle ishal ve üst karın ağrısı gibi sorunlardı ve tedavi bırakıldığında normale döndü. Ayrıca, bazı laboratuvar sonuçlarında değişiklikler gözlemlendi ancak bunlar tedavi sonlandırıldığında düzeldi.

Mayo Clinic Kardiyoloğu Dr. Martha Grogan, “Attruby’nin tüm nedenlere bağlı ölümleri ve kardiyovasküler yatışları tedavinin ilk üç ayında bile azalttığı görüldü. Gelişen tedavilerle, bu ölümcül hastalık kronik ve yönetilebilir bir duruma dönüşüyor,” dedi.

İlacın üreticisi BridgeBio, Attruby’ye erişimi kolaylaştırmak amacıyla ABD’de ForgingBridges adlı bir hasta destek programı başlattı. Bu program, sigorta desteği, mali yardım ve özel bir destek ekibiyle hastaların ve ailelerinin yanlarında olacak.