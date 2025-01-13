FDA'dan onay çıktı: Lenfoma teşhisinde yeni dönem balıyor

Taner Yener
FDA'dan onay çıktı: Lenfoma teşhisinde yeni dönem balıyor

Roche, B-hücre lenfoma teşhisinde yeni bir döneme giriyor. FDA onayı alan yenilikçi ISH testi, patoloji uzmanlarına doğru teşhis ve hızlı tedavi imkanı sunuyor.

İsviçre merkezli ilaç devi Roche, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) B-hücre lenfoma teşhisinde kullanılacak yeni bir test için onay aldı. Basel merkezli şirket, “Ventana Kappa and Lambda Dual ISH mRNA Probe Cocktail.4” adını taşıyan testin, lenfoma türlerini daha hassas bir şekilde ayırt etmeyi sağladığını duyurdu.

Roche'un açıklamasına göre, bu yüksek duyarlılıklı in-situ hibridizasyon (ISH) testi, kötü huylu B-hücre lenfomalarını normal enfeksiyöz tepkilerden ayırmada patoloji uzmanlarına yardımcı oluyor. Böylece, doğru teşhis sayesinde hastaların tedavisi çok daha hızlı bir şekilde başlatılabiliyor. Bu gelişme, hem hastalar hem de sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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HIZLI VE ETKİLİ TEŞHİS

Lenfoma teşhisi, genellikle karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Roche’un geliştirdiği yeni test, bu süreci kısaltarak hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Uzmanlar, yeni ISH testinin, özellikle tedavi başarısını doğrudan etkileyen hızlı teşhis aşamasında büyük bir fark yaratacağını vurguluyor.

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GLOBAL SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNEM

Roche’un bu başarısı, sadece Amerika’da değil, dünya çapında sağlık sistemlerine yeni standartlar getirebilir. Şirketin biyoteknoloji alanındaki liderliği ve yenilikçi yaklaşımları, hematoloji ve onkoloji alanındaki çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyor. Bu gelişmenin, kanser tedavisi süreçlerine yeni bir hız ve doğruluk kazandırması bekleniyor.

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