Feci kaza! 1’i çocuk 4 yaralı var

Kaza Düzce merkez Yığılca ilçe yolu üzeri Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Yığılca’dan Düzce'ye giden E. D. idaresindeki otomobil aşırı hız sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan F. A. idaresindeki otomobil ile birbirine girdi.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi.

BİRİ ÇOCUK 4 YARALI VAR

Sağlık ekipleri yaralı sürücü E.D., eşi F.D. ve çocuğu H.D.’yi hastaneye kaldırırken, diğer sürücüyü ise ayakta tedavi etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

