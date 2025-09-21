Feci kaza 3 can aldı! Yaralılar var

Konya’da Akşehir istikametinden Yunak ilçesinde hareket eden Hakan Özdemir'in kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle takla attı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şarampole devrilen araçtaki Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Öte yandan yetkililer vatandaşları can güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.