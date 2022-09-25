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  • Feci kaza 3 yaşındaki Öykü'nün sonu oldu. 9 kişi yaralandı 

Feci kaza 3 yaşındaki Öykü'nün sonu oldu. 9 kişi yaralandı 

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Öykü Ünlü (3) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 15:10
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Feci kaza 3 yaşındaki Öykü'nün sonu oldu. 9 kişi yaralandı 

Feci kaza 3 yaşındaki Öykü'nün sonu oldu. 9 kişi yaralandı 
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Kaza, dün Denizli-Antalya kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden Erkan Ramazan Özcan yönetimindeki 20 YA 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Ünlü'nün kullandığı 64 DT 606 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları çıkardı.

Sağlık ekipleri, Ünlü'nün kullandığı otomobilde bulunan ve yaralanan eşi Dilek Ünlü, annesi Ümmü Gülsüm Ünlü ile çocukları Hatice Nur Ünlü, Baran Ünlü, Sina Ünlü, Öykü Ünlü ile diğer araçtaki sürücü Özcan ile Yeter Derin ve Metehan Derin'i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Öykü Ünlü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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