Feci kaza anbean kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Kaza, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Üsküdar Belediyesine ait 34 TM 2057 plakalı hafriyat kamyonu iddiaya göre, yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı.

Freni tutmayan kamyon cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mahir Tulgar yönetimindeki 35 SK 2762 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle savrularak 34 CPM 710 plakalı motosiklete çarpıp yan yattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU

Kazada motosiklet sürücünün bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza nedeniyle park halindeki iki otomobil de zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mahir Tulgar, "Seyir halindeydik. Ara sokaktan da kamyon geliyordu, freni patlamış. Bize vurunca bizim araçta aşağıdan gelen seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza bu şekilde oldu. Motosikletlinin ayağı kopmuş" dedi.