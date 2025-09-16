Feci kaza can aldı! Annenin feryadı yürek dağladı

Feci kaza İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Aşırı hız yapan servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çaparak ezdi.
Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.
ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Yerde yaralı yatan annenin "oğlum nerede?" feryadı yürek dağladı. Kimsenin yanıt veremediği yaralı kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.