Feci kaza can aldı! Annenin feryadı yürek dağladı

Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. İstanbul'da servis minibüsü anne oğlu ezdi. Küçük çocuk kaza yerinde hayatını kaybederken annenin feryadı yürek dağladı.

Feci kaza İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Aşırı hız yapan servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çaparak ezdi.

Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yerde yaralı yatan annenin "oğlum nerede?" feryadı yürek dağladı. Kimsenin yanıt veremediği yaralı kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

