Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Kazanın yeni adresi Bartın Bartın-Arıt yolu Okçular mevkisi oldu. Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz yönetimindeki otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Sürücü Murat Soyöz (57) ile eşi Gülizar Soyöz (54) boğularak hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü (55) ise kazada ağır yaralandı. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.