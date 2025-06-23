Feci kaza evli çifti hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci kaza evli çifti hayattan kopardı

Yozgat’ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, E-88 karayolunda meydana geldi.

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H.Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Taha Kaymak idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı Fiat marka otomobil Çalatlı kavşağında çarpıştı.

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Kazada Taha Kaymak ile eşi Şükran Kaymak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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