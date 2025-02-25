Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Denizli'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki sürücü yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam - Çameli karayolu güzergahında seyir halinde olan Hilmi Genç, yönetimindeki hafif ticari araç, Çiğdemli Mahallesi Kavşağında karşı yönden gelen Ramazan İyem (62) idaresindeki 20 E 4727 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, iki araç sürücüsünün de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca araçlarda yolcu konumunda bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından iki sürücünün de cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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