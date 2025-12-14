Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kaza, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi’nde meydana geldi. Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetiyle iddiaya göre kontrolsüzce yola çıktı. Skuter ile ilerleyen 34 yaşındaki Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yapınca aracın altına girdi. Ağır yaralanan Zencirkıran ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zencirkıran, doktorların çabasına karşın kurtarılamazken, kamyonet sürücüsü Ercan Ç. gözaltına alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan yetkililer vatandaşlara can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiğini sık sık hatırlatıyor.