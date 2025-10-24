YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da Konya Bulvarı üzerinde yaşanan feci kazada bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Konya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ş. (43) idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.B. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan Muhittin Murat Şahin (38) ağır şekilde yaralandı.

YARALI YOLCU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Muhittin Murat Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet Akif Ş. ise araçtan yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Mehmet Akif Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri kaza yerinde uzun süre inceleme yaparken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.