Feci kaza, üzerinden çok sayıda araç geçti

Üzerinden birden fazla aracın geçtiği yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YOLA ATLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane TEM bağlantı yolunun Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek bir şahıs, karşıya geçmek için trafiğin yoğun olduğu yola aniden atladı. Bu sırada seyir halindeki bir araç yayaya çarptı.

ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaşan araç henüz tespit edilemedi. İlk aracın çarpmasının ardından, yerde hareketsiz yatan şahsın üzerinden birden fazla aracın geçtiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Vefat eden şahsın cansız bedeni yerdeyken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

CESET ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ceset torbasına konularak ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin ve belediye yol temizlik ekiplerinin çalışmaları sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇARPAN ARAÇLAR ARANIYOR

Kazaya karışan araçların tespiti için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.