Feci kazada 4 araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İHA
Feci kazada 4 araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında kaza meydana geldi.

Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışan otomobillere aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil daha çarptı.

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Savrulan otomobillerden birisi bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, isimleri belirlenemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ediz Haşmet Kökyazıcı (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaza sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Yol boyunca yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Ekiplerin müdahalesi ile araçlar yol kenarına alınırken, trafik tek şeritten ilerledi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol 1 saat sonra normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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