Feci kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın içinden yola savrularak hayatını kaybeden şahsın kimliği tespit edildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın içinden yola savrularak hayatını kaybeden şahsın kimliği tespit edildi.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 14. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Özer (22) yönetimindeki 06 GVF 43 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç sürücü camdan fırlayarak metrelerce uzağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emniyet kemeri takmadığı öğrenilen Sefa Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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