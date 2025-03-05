Feci kazada hayatını kaybetti!

Kaynak: İHA
Feci kazada hayatını kaybetti!

Adıyaman'da TIR ile vinç arasında kaza meydana gelmişti. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 28 Şubat tarihinde Abdullah M. (39) yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yalçın'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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